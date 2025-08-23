أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قائدة قوات الاحتياط البحرية، ورئيس قيادة العمليات الخاصة بالبحرية الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أمريكي.

وفي وقت سابق، أصدر هيغسيث أمراً بتسليح قوات الحرس الوطني التي تُسيّر دوريات في شوارع واشنطن لمواجهة حملة الرئيس دونالد ترمب القمعية لإنفاذ القانون.

ولم تُقدّم وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل أخرى حول هذا التطور الجديد أو سبب ضرورته.

وكان هيغسيث قد أقال، في وقت سابق، مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية جيفري كروس، ليكون أحدث مسؤول عسكري أو استخباراتي رفيع يخسر منصبه في إطار حملة تستهدف وكالات الأمن القومي.