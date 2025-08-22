توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، في قرى وبلدات محافظتي القنيطرة ودرعا في جنوب سورية، ونصبت الحواجز وفتشت واعتقلت عدداً من المدنيين.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن دورية مؤلفة من 6 مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت فجر اليوم من جهة هضبة الجولان السورية المحتلة إلى بلدة عابدين في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان قبل أن تغادر المنطقة وتفرج عن الشبان الثلاثة في وقت لاحق.ولفتت الوكالة إلى أن 4 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في قرية العجرف في القنيطرة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل داخل القرية، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخلها.ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، تشن قوات الاحتلال عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا.في غضون ذلك، نقلت «اندبندنت عربية» عن مصادر سورية رفيعة المستوى قولها: إن سورية وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة يوم 25 سبتمبر القادم. وأفادت بأن خطاباً للرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك سيسبق التوقيع على الاتفاق، ضمن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.لكن المصادر أكدت أن تل أبيب ودمشق لن توقعا اتفاق سلام شاملاً في المستقبل القريب، وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين. وبحسب المصادر، فإن الجانبين اتفقا على نحو 80% من النقاط.وحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فإن وزير الخارجية أسعد الشيباني اجتمع مع وفد إسرائيلي الثلاثاء الماضي.وقالت الوكالة إن النقاشات تركزت على خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.وتطرق الاجتماع إلى إعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسورية الموقع عام 1974، الذي أُنشئت بموجبه منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان المحتلة.