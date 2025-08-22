كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم عرضا لنظيره الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة ألاسكا، يتضمن وقف الحرب مقابل تخلي أوكرانيا عن إقليم دونباس في شرق البلاد بالكامل، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والبقاء على الحياد، وعدم إدخال أية قوات غربية إلى أراضيها.والتقى ترمب وبوتين في ألاسكا وعقدا اجتماعاً مغلقاً استمر نحو 3 ساعات، ناقشا فيه، التوصل إلى حل وسط بشأن أوكرانيا،، وفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب القمة الأخيرة: إن اللقاء سيفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا على أمل، لكن أياً من الزعيمين لم يقدم تفاصيل حول ما ناقشاه.وحسب وسائل إعلام غربية، فقد تمسك بوتين في عرضه الجديد على مطالبه السابقة بتخلي أوكرانيا عن طموحها بالانضمام للناتو، والحصول على تعهد قانوني ملزم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بألا يتوسع شرقاً أكثر من ذلك، ووضع قيود على حجم الجيش الأوكراني، والاتفاق على عدم نشر أية قوات غربية على الأرض في أوكرانيا، كجزء من قوة حفظ سلام محتملة.وكان الرئيس الأمريكي استبعد نشر أي قوات أمريكية في أوكرانيا، ضمن أي اتفاق على ضمانات أمنية لأوكرانيا، واقترح تقديم دعم جوي للخطة الأوروبية التي تشمل نشر قوات، وأبلغت وزارة الدفاع «البنتاغون» الحلفاء (الثلاثاء)، بأن الدور الأمريكي في الضمانات سيكون «محدوداً».ووفق رواية المصادر الروسية، فإن الرئيس بوتين قدم تنازلات بشأن بعض المطالب التي طرحها في يونيو 2024، والتي كانت تتطلب من كييف التنازل عن كامل المقاطعات الأربعة التي تقول موسكو إنها باتت جزءاً من روسيا، وهي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، واللتان تشكلان إقليم دونباس، بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.وتمسك بوتين بانسحاب أوكراني كامل من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونباس، وفقاً لما ذكرته المصادر الروسية الثلاث، وفي المقابل، تجمد موسكو خطوط المواجهة في زابوريجيا وخيرسون. وعرض بالمقابل تسليم أجزاء صغيرة من خاركيف وسومي، و دنيبروبتروفسك، كجزء من صفقة محتملة.يذكر أن موسكو تسيطر على نحو 88% من إقليم دونباس و73% من زابوريجيا وخيرسون.