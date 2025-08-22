قتل 32 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت إحداها مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة، في وقت تشهد فيه مناطق بالمدينة حركة نزوح وسط تقدم لدبابات الاحتلال باتجاه مناطق سكنية.وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة أن 24 فلسطينيا قتلوا في مدينة غزة وحدها، في حين توزع البقية على مناطق أخرى بالقطاع.واستهدفت طائرات الاحتلال، اليوم الجمعة)، مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم أطفال. وأظهرت مقاطع مصورة نقل عدد من القتلى والمصابين من المدرسة.وتأتي المجزرة بعد ساعات من غارة أخرى استهدفت نازحين في الحي نفسه وأسفرت عن 5 قتلى بينهم 3 أطفال. وأسفرت غارة أخرى في مخيم الشاطئ القريب، عن مقتل 4 بينهم طفلان. وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة اليوم لقصف كثيف تركز على الأحياء الجنوبية والشرقية.وقال مصدر في المستشفى المعمداني إن شخصين قتلا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة، وذلك بعد ساعات من مقتل 8 بينهم قيادي من حركة فتح إثر غارة استهدفت منزلا.من جانبه، أعلن مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، أن فرق الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى قتلى وجرحى في حيي الصبرة والزيتون.وأعلن مجمع ناصر الطبي إن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين ومحطة مياه شمال غرب مدينة خان يونس.وإلى الجنوب من خان يونس، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عمليات نسف جديدة للمباني السكنية، وفقا لمصادر فلسطينية.وأعلنت مستشفيات قطاع غزة مقتل 41 شخصا بنيران قوات الاحتلال، بينهم 11 من المجوّعين الذين كانوا يحاولون الحصول على بعض الطعام، أمس (الخميس).في غضون ذلك، نزحت بعض السكان من مدينة غزة إلى مخيمات على الساحل، بينما انتقلت عائلات أخرى إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع، مع اقتراب الدبابات الإسرائيلية من مدينة غزة خلال الأيام العشرة الماضية.وكان مدير الإغاثة الطبية في غزة حذر من أن المدينة ستشهد نزوحا كبيرا في حال لم يكن هناك تدخل دولي لمنع اجتياحها.