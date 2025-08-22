سيطرت القوات المسلحة الروسية على 3 بلدات جديدة في أوكرانيا، بعد تحرير بلدات كاتيرينوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في مقاطعة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، (الجمعة): «واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز عملياتها الهجومية وحررت بلدات سوخيتسكوي وبانكوفكا وفلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة، وخسر العدو ما يصل إلى 2840 جنديًا، ودبابتين و30 مركبة مدرعة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع، و4 مركبات مدرعة تركية الصنع و64 مركبة، و19 مدفعًا ميدانيًا».

وأضاف البيان: «للفترة من 16 إلى 22 أغسطس الجاري وحدات مجموعة الجنوب توغلت في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدتي ألكسندرو شولتينو وكاتيرينوفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية».