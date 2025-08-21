حذر تحالف دولي يضم 26 دولة اليوم (الخميس) سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف الصحفيين المتعمد، مطالباً بالسماح لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول غزة، وحماية الصحفيين في قطاع غزة، والوقف الفوري لإطلاق النار.

وقال تحالف حرية الإعلام في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية اليوم: «الصحفيون والإعلاميون يضطلعون بدور أساسي في تسليط الضوء على الواقع المدمر الذي تخلّفه الحرب، والدخول إلى مناطق الصراع ضروري لأداء هذا الدور بفعالية، ونحن نعارض كل محاولات تقييد حرية الصحافة ومنع دخول الصحفيين في أوقات الصراع»، مضيفاً: «ندين بشدة كل أعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين والإعلاميين، ولاسيما العدد الهائل من الضحايا من بينهم، وحالات القبض عليهم واعتقالهم».

وطالب التحالف، الذي يضم بلداناً بينها بريطانيا وإيطاليا والدنمارك وبلجيكا وأستراليا والسويد، الاحتلال الإسرائيلي وكل الأطراف الأخرى ببذل كل جهد لضمان أن يتمكّن الإعلاميون في غزة وإسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية - المحليون والأجانب على حد سواء - من أداء عملهم بحرية وأمان.

وأشار إلى أن الاستهداف المتعمَّد للصحفيين غير مقبول، والقانون الدولي الإنساني يمنح الحماية للصحفيين المدنيين خلال الصراع المسلح، داعياً إلى التحقيق في كل الاعتداءات ضد الإعلاميين ومحاسبة المسؤولين عنها، امتثالاً للقانون الوطني والقانون الدولي.

ودعا التحالف إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن باقي الرهائن، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى مسار نحو حل الدولتين.