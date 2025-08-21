كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم (الخميس) زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في غزة، مؤكداً أنه ارتفع بواقع 6 أمثال منذ مارس الماضي.

وعبر لازاريني عن مخاوفه من موت أطفال يعانون من سوء التغذية في غزة إذا لم تتوفر فوراً المخصصات العاجلة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، قائلاً خلال اجتماع لنادي الصحفيين في جنيف: «لدينا سكان ضعفاء للغاية سيتعرضون لعملية عسكرية كبيرة جديدة، وببساطة لن يكون لدى الكثير منهم القوة اللازمة للقيام بنزوح جديد».

وأضاف: «لن ينجو كثير من الأطفال، إنها مجاعة مصطنعة ومفتعلة، إنها متعمدة، استُخدم الغذاء كأداة حرب»، مبيناً أن طفلاً من كل 3 أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية.

وأشار إلى أن عمليات الإنزال الجوي محفوفة بالمخاطر ولا جدوى منها، محذراً من اشتداد الحرب التي قال إنها ستزيد الأمور سوءاً.

وكان مرصد عالمي للجوع في مايو قد قال إن نصف مليون شخص في قطاع غزة يتعرضون للجوع، لكنه امتنع عن استخدام مصطلح المجاعة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر طبية في غزة ارتفاع حصيلة القتلى بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة في غزة منذ فجر اليوم إلى 27 فلسطينياً، بينهم 8 من طالبي المساعدات، متوقعة ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار القصف وصعوبة وصول فرق الإسعاف إلى بعض المواقع المستهدفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 70 قتيلاً و356 مصاباً خلال 24 ساعة، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,192 قتيلاً، و157,114 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في غزة ترزح تحت ضغط متواصل من تدفق الإصابات الصعبة، مبينة أن «الوضع في غزة كارثي ويجب أن يتوقف فوراً، ونحتاج إلى وقف إطلاق نار عاجل».

وأشارت إلى أن أوامر إخلاء مدينة غزة وتصاعد وتيرة العنف يفرضان ضغطاً لا يطاق على مستشفيات القطاع.