طالب 17 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو بالضغط على إسرائيل لحماية الصحفيين والسماح لهم فورا بالدخول إلى قطاع غزة، مؤكدين في رسالة موقعة من 16 سيناتوراً ديمقراطياً والسيناتور المستقل بيرني ساندرز ضرورة أن توضح أمريكيا لإسرائيل أن حظر المنظمات الإعلامية وفرض رقابة عليها واستهداف أو تهديد أعضاء الصحافة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة التي وجهت إلى وزير الخارجية الأمريكي: «إنهم يحضون وزارة الخارجية على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بحماية الصحفيين في غزة، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول إلى القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا، موضحين أن الاستهداف الأخير للصحفيين يكشف نمطا متبعا من قبل الجيش الإسرائيلي في استهداف وإسكات أصوات الصحفيين الناقلين للمعاناة في غزة».

وأشارت أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت أن الصحفيين مقاتلين في حركة حماس كما روجت سابقا، كما لم تقدم أي مبرر عسكري لاستهدافهم، متسائلين عما إذا كانت الخارجية الأمريكية قد طالبت بتحقيق مستقل بشأن اغتيال الصحفيين.

وأكدوا في الرسالة أن تعزيز حرية الصحافة في العالم والحفاظ على سلامة الصحفيين والنهوض بالقانون الدولي أمور ضرورية لمكانة الولايات المتحدة القيادية ولتعزيز مصالحها وقيمها، مبينين أنه التفسيرات غير المقنعة في استهداف الصحفيين يعتبر اعترفا إسرائيليا علنيا باستهداف وقتل الصحفيين الذين يكشفون للعالم حجم المعاناة في غزة، مستنكرين ما قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي.