تناقش حكومة نتنياهو، اليوم (الخميس)، خطة احتلال غزة التي ستعرض اليوم على الحكومة الإسرائيلية للموافقة عليها، بحسب هيئة البث الإسرائيلية وذلك بعد أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس وأطلق عليها اسم «عربات جدعون 2». وقال: «الجيش الإسرائيلي بدأ عملياته على مشارف مدينة غزة في إطار خطة السيطرة عليها».

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين كبار في الحكومة والجيش الإسرائيليين قولهم إن إسرائيل لم تقدم ردا واضحا على صفقة «الرهائن»، ولا أحد يعرف نية نتنياهو ورون ديرمر بشأن الصفقة، مضيفين: هناك احتمال لتوجه وفد تفاوضي للدوحة نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أن كل الأطراف تدعم الصفقة وتقول إنه يمكن إبرامها بعد موافقة نتنياهو، لكن رئيس الوزراء يدعي أن المطلوب الآن اتفاق شامل، وهو أوضح سابقا أهمية التقدم في صفقات جزئية، مؤكدين أن كل شيء يعتمد الآن على نتنياهو وديرمر رغم أن حركة حماس تبدي مرونة كبيرة.

ولفت المسؤولون إلى أن نتنياهو إذا أراد اتفاقا فهذا ممكن، وإلا فإنه سيقول إن الاتفاق جزئي وانتهى الأمر.

في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل، موضحة أن المتظاهرين رفعوا شعارات تقول إن الضغط العسكري يؤدي إلى مقتل المخطوفين والاتفاق ينقذهم.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن العشرات من أمهات الجنود يشاركن في وقفة احتجاجية قبالة منزل وزير الدفاع الإسرائيلي.