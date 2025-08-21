أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس)، أنه لا توجد أي مؤشرات من موسكو على استعدادها لإنهاء الحرب وإجراء محادثات جوهرية، مشدداً على أن بلاده لن تعترف قانونياً بـ«احتلال» أراضيها.

وأوضح في مؤتمر صحفي بكييف، أن أوكرانيا وأوروبا تريدان رؤية رد فعل قوي من الولايات المتحدة، إذا ما لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهزاً لعقد اجتماع ثنائي، مبيناً أن أن بلاده تريد التوصل إلى تفاهم بشأن الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام.

ولفت إلى أن موسكو لا تظهر أي مؤشرات على نيتها عقد الاجتماع الثنائي، أو استعدادها لإنهاء الحرب، مؤكداً أنه من غير الواضح بعد ما التنازلات المتعلقة بالأراضي التي قد تكون موسكو مستعدة لتقديمها.

وأشار إلى أن اختيار العاصمة المجرية بودابست كمكان محتمل لمحادثات السلام مع روسيا، يمثل في الوقت الحالي، تحدياً.

وقال زيلينسكي إن الصين لن تشارك في الضمانات الأمنية، لأنها لم تساعد أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مبيناً أن المقترح الأوكراني لاتفاق إنتاج الطائرات المسيّرة مع الولايات المتحدة يشمل إنتاجاً بقيمة 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وتوقع الرئيس الأوكراني إنتاج 10 ملايين طائرة مسيّرة سنوياً كجزء من الاتفاق، مؤكداً أن صاروخ «فلامينجو»، هو أكثر صاروخ أوكراني نجاحاً.

وتوقع زيلينسكي بدء الإنتاج الواسع للطائرات المسيرة في أوائل العام القادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد ألمح أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا ستضطر إلى تبادل الأراضي مع روسيا، وهو ما ترفضه أوكرانيا حتى الآن.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، عامه الرابع على الرغم من أن الرئيس الأمريكي وعد بإنهاء الصراع خلال 24 ساعة من عودته إلى البيت الأبيض.