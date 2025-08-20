فيما قتل 64 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم (الأربعاء)، بينهم 19 من طالبي المساعدات، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل دخلت المراحل الأولى من هجومها على مدينة غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن المتحدث إيفي دفرين قوله: «سنكثف ضرباتنا ضد حركة حماس في مدينة غزة، بدأنا العمليات التمهيدية للهجوم، وسنهيئ الظروف لعودة الأسرى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجه جيشه بتقليص المدة الزمنية للسيطرة على معاقل حركة حماس في غزة، وفق ما ذكره مكتبه.

فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنه في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من العملية، تم اليوم إصدار نحو 60,000 أمر استدعاء لجنود الاحتياط، على أن يتم إبلاغ 20,000 من جنود الاحتياط الذين جندوا مسبقاً بقرار تمديد أوامر خدمتهم الحالية.

وكشف مسؤول عسكري إسرائيلي بعض التفاصيل عن الخطة. متوقعاً الانتهاء من خطة الهجوم في الأيام القادمة.

وأشار المسؤول إلى أن 5 فرق ستشارك، من ضمنها 12 فريق قتال لوائي، إضافة إلى اللواءين التابعين لفرقة غزة الشمالي والجنوبي، حسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

في غضون ذلك، نقلت قناة «أي بي سي» الأمريكية عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي قوله: نواجه نقصاً في عدد الجنود يراوح بين 10 آلاف و12 ألف جندي في ظل قلة تجنيد الحريديم مما يدفعان لاستنفاد كل السبل لسد الحاجة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال وجه نداء للجاليات اليهودية في الخارج بسبب النقص الحاد في الجنود، مبيناً أن الجيش سيتجه إلى أكبر الجاليات اليهودية في الشتات لتشجيع التجنيد.