وسط تحذيرات دولية من كارثة أنسانية جديدة، بدأت إسرائيل المرحلة التمهيدية لخطة احتلال مدينة غزة تحت مسمى «عربات جدعون 2»، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده ستنهي الحرب وفق شروطها.ودعا خلال زيارته القيادة الجنوبية، اليوم الأربعاء، برفقة رئيس الأركان إيال زامير، للاطلاع على تفاصيل الخطط للسيطرة على مدينة غزة، الجنود الإسرائيليين إلى «الوقوف صفاً واحداً من أجل إطلاق سراح الرهائن، وإخضاع حماس، وإنهاء الحرب وفقاً للشروط التي وضعتها إسرائيل. وقال كاتس إنه أتاح للقوات الإسرائيلية استخدام كل الوسائل والقوة لضرب حماس حتى قهرها، وفق تعبيره.وكان جيش الاحتلال أصدر أوامر باستدعاء 20 ألف جندي احتياط، وتمديد مهمة 20 ألفاً آخرين.في غضون ذلك، شنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، هجوماً على معسكر للجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وأعلنت مصادر إصابة 3 جنود إسرائيليين في محاولة من حماس للسيطرة على المعسكر.وأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، وتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط استعداداً لعملية «عربات جدعون 2»؛ من أجل احتلال مدينة غزة، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي.وأوضح في بيان، أنه «تمت الموافقة على استدعاء قوات الاحتياط استعداداً للمرحلة التالية من عملية عربات جدعون، وتم إرسال نحو 60 ألف استدعاء لقوات الاحتياط». وأشار الجيش إلى تلقي 20 ألف جندي احتياط ممن تم استدعاؤهم إشعاراً بتمديد خدمتهم.وتعالت صيحة التحذيرات والتنديدات الدولية على مدار الأيام الماضية من تنفيذ خطة احتلال غزة، التي من شأنها أن تفاقم مأساة المدنيين في القطاع عموماً ومدينة غزة خصوصاً، وسط شح المساعدات ودمار المستشفيات، وغياب الأماكن الآمنة التي يمكن أن يلجأ إليها السكان.