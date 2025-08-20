كشف استطلاع جديد للرأي أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين.وأفاد الاستطلاع الذي أجرته «رويترز/إبسوس» بأن نحو 33% من المشاركين أعلنوا أنهم لا يوافقون على أنه ينبغي أن يعترف أعضاء الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، بينما لم يجب 9%.وأُجري الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى الإثنين، خلال فترة شهدت إعلان 3 دول حليفة للولايات المتحدة (كندا وبريطانيا وفرنسا)، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع انتشار الجوع في غزة.وأعلنت أغلبية كبيرة من المشاركين في الاستطلاع، تشكل 65%، أن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28%. وشمل هؤلاء المعارضون 41 % من الجمهوريين من حزب الرئيس دونالد ترمب.وأظهر الاستطلاع أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن العمليات الإسرائيلية في غزة مبالغ فيها، في حين عارض 33 % من المشاركين هذا الرأي.وفي استطلاع مماثل أجري في فبراير 2024، وافق 53% من المشاركين على أن العمليات الإسرائيلية مفرطة، بينما عارض 42% ذلك.ويتبنى ترمب والعديد من أعضاء حزبه نهج «أمريكا أولا» في العلاقات الدولية ويؤيدون التخفيضات الحادة في البرامج الأمريكية الخاصة بالمساعدات الغذائية والطبية الدولية ويرون أن أموال بلادهم يجب أن تساعد الأمريكيين وليس من هم خارج حدودها.وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدد من حلفائها الأوروبيين، أعلنوا الأسبوع الماضي، أن الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب وصلت إلى «مستويات لا يمكن تصورها»، في حين حذرت منظمات الإغاثة من أن سكان غزة على شفا المجاعة. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية إلى قطاع غزة لتفادي الجوع.