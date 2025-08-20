ثمن سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، والذي أكد عليه وزير الإعلام السعودي أمس بتاريخ 19/8/2025 في تصريحاته عقب جلسة مجلس الوزراء بشأن رفض المملكة القاطع لما يُسمّى «رؤية إسرائيل الكبرى» ومشاريع الاحتلال التوسعية والاستيطانية.

وبناء على هذا الموقف السعودي الواضح، عبّر السفير غنيم عن تقدير فلسطين العميق للدعم الثابت للمملكة بقيادتها وشعبها في مواجهة أي محاولات لتصفية الحقوق الفلسطينية أو التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.

وشدّد السفير الفلسطيني لدى المملكة على أن مخططات الاحتلال، بما تتضمنه من أطماع توسعية من النيل إلى الفرات، تُشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات ذات العلاقة.

وأكد السفير غنيم أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحكومتها وشعبها، مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً إلى أن القيادة السعودية تولي اهتماماً كبيراً بالقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وأن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لمواجهة أي محاولات لتغيير الحقائق على الأرض أو تهميش الحقوق الوطنية الفلسطينية.