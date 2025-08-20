أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن طهران لم تصل بعد إلى مرحلة نضج المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال عراقجي في تصريح، اليوم (الأربعاء)، إن إيران لم تصل بعد لأساس من أجل المفاوضات مع أوروبا. وأكد أنه «لا يمكن قطع العلاقات مع الوكالة الذرية بالكامل»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إرنا».وكان عراقجي كشف قبل أيام أن أي قرار لم يحسم بعد بشأن عودة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، رافضا تسمية أي دولة لاستضافة محادثات محتملة.فيما ألمح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، إلى إمكانية تقليص الأنشطة النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وقال إن بلاده يمكن أن توافق ضمن اتفاق عادل ومربح للطرفين على قيود زمنية محددة على الأنشطة النووية السلمية، مقابل رفع العقوبات. وأفصح أن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة ما زالت مفتوحة عبر الوسطاء.في غضون ذلك، أعلن وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي، اليوم، انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في البلاد لأسباب أمنية، مرجحاً وجود طائرات مسيرة.وقال في تصريح تلفزيوني، إن الانقطاعات الملحوظة في طيف الترددات وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تعود إلى اعتبارات أمنية، واحتمال وجود طائرات بدون طيار. وأضاف أن هذه الانقطاعات أثرت على جودة الاتصالات والأعمال المتعلقة بهذه المجالات.ولجأت السلطات الإيرانية، منذ شنت إسرائيل حربا غير مسبوقة عليها في 13 يونيو، إلى التشويش على خدمات الملاحة وتحديد المواقع. وتقول وزارة الاتصالات إن ذلك يتم «لاعتبارات أمنية وعسكرية». وأكدت الحكومة عودة الخدمات تدريجيًا بعد الحرب، باستثناء نظام «GPS». وعمدت طهران إلى التشويش على أنظمة «جي بي إس» حول المواقع العسكرية والحساسة منذ سنوات، لكن الإجراءات الأخيرة تعد من الأطول والأوسع تأثيرًا.