داهمت الأجهزة الأمنية السورية موقع خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة إدلب. وطوقت قوات الأمن الداخلي، منزلاً قرب شارع شركة الكهرباء في بلدة أطمة شمالي إدلب، بعد ورود معلومات عن وجود خلية تابعة لداعش داخله.وجرت العملية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، حيث شهدت المنطقة تحليقاً كثيفاً لمروحيات هليكوبتر.فيما اندلعت اشتباكات متقطعة على الأرض بين عناصر من التحالف ومسلح يُعتقد أنه تابع للتنظيم، وقتل خلال عملية إنزال جوي دقيقة.وشهدت منطقة الدويلعة في العاصمة دمشق في يونيو الماضي هجوماً إرهابياً استهدف كنيسة مار الياس، ما أدى إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بعدما اقتحم مسلح المكان وفتح النار على المصلين، وتبعه آخر أيضا. وكشفت وزارة الداخلية أن المهاجمين أتيا من مخيم الهول عبر البادية من أجل تنفيذ جريمتهما، مؤكدة أنهما ينتميان لداعش.في غضون ذلك، كشف المبعوث الأمريكي توم براك أنه التقى شيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس.ووصف براك في منشور على حسابه في «إكس»، اليوم (الأربعاء)، اللقاء بـ«الودي والمفيد». وأفاد بأن اللقاء ناقش الوضع في السويداء، وكيفية تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وتهدئة التوترات، وبناء التفاهم.وأوضح أنه ناقش مع براك الوضع في محافظة السويداء، مطالباً باستمرار وقف النار، وطالب بمعبر إنساني «درزي - درزي» إلى السويداء. وأعلن أنه يسعى للسلم، ويرفض الاعتداء على الدروز في السويداء.وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقى وفداً إسرائيلياً في باريس لبحث ملفات تتعلق بالجنوب السوري، وتم التوصل خلال اللقاء إلى اتفاق على تكثيف الجهود لخفض التصعيد، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، إضافة إلى دعم التفاهمات التي تسهم في استقرار الأوضاع، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وفق ما أفادت وكالة «سانا».