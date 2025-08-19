وصفت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي انتقد فيها رغبة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ«الأمر الدنيء»، معربة عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات.

وأكد قصر الإليزيه في تعليقه على رسالة نتنياهو أنها «لن تمر دون رد»، موضحاً أن فرنسا تحمي وستحمي دائماً مواطنيها اليهود.

وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه: نحن نمر بفترة تتطلب «التصرف» بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب، معتبراً أن ربط نتنياهو اعتراف فرنسا بفلسطين كدولة مع تأجيج معاداة السامية أمر دنيء ومليء بالمغالطات.

وزعم نتنياهو دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة بأنها تؤجج نار معاداة السامية التي ارتفعت بشكل كبير في فرنسا بعد إعلان ماكرون.

وقال نتنياهو: «دعوتكم للاعتراف بدولة فلسطينية تسكب الوقود على نار، هذه ليست دبلوماسية، بل استرضاء»، معتبراً أن موقف فرنسا يكافئ حركة حماس.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أواخر الشهر الماضي أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم، في خطوة أثارت غضب إسرائيل، كما أعلنت عدة دول أوروبية وغربية عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر، من بينها كندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا.

وتعترف 145 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بفلسطين.