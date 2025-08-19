أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم، (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وافقت عليه حركة حماس.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «لا أظن أنه من قبيل الصدفة أن حركة حماس قبلت هذا المقترح بعد أن نشر الرئيس الأمريكي بياناً قوياً جداً بشأن هذا الصراع على منصة تروث سوشال بالأمس»، مضيفة: «سأترك للرئيس ترمب أن يعلن موقفه النهائي من المقترح».

وكان القيادي في حركة حماس طاهر النونو قد قال لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، اليوم، إن الحركة لم تتلقَّ بعد الرد النهائي من إسرائيل، بشأن المقترح المطروح لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف النونو: «حماس» قبلت بالمقترح الذي قُدم لها، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتسويف.

وأشار إلى أن الحركة أكدت رغبة صادقة وجادة في إنهاء الحرب وفقاً للمقترح الذي وصلها، مشدداً بالقول: الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة شاملة ولا جزئية، وهو يرى أنه ليس من مصلحته وقف إطلاق النار.

وأضاف: «نتنياهو ليس لديه حل سياسي ولا يوجد ما يقدمه سوى القتل والتدمير والمجازر».

بالمقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي قولهم إن نتنياهو أجرى في الساعات الأخيرة مشاورات بعد وصول رد حركة حماس وهو يرغب فقط بصفقة شاملة، مبينين أن نتنياهو لا يريد صفقة جزئية رغم أنه لم يغلق الباب أمام هذا الاحتمال.

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: إذا أردنا فاحتمال التوصل إلى صفقة وفق خطة ويتكوف تعزز بشكل كبير.

وأضاف المصدر: المؤسسة الأمنية تحذر من مخاطر تطور العملية العسكرية بغزة وتقول إن إمكانية القضاء على «حماس» ليست مؤكدة، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عقد اجتماعاً مع رئيس الأركان آيال زامير للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة.