تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، بعدم إرسال قوات أمريكية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، موضحاً في مقابلة تلفزيونية إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا مستحيلة.

وقال ترمب في رده على سؤال في برنامج على قناة «فوكس نيوز» عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها مع المضي قدماً وبعد فترة ولايته بأن القوات الأمريكية لن تكون جزءاً من الدفاع عن حدود أوكرانيا، قال ترمب: «حسناً، لديكم ضماني، وأنا الرئيس».

وأعرب ترمب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستضطر إلى التخلي عن أملها في استعادة القرم، الذي استولت عليه القوات الروسية في 2014، وتطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو، مشدداً بالقول: «هذان الأمران مستحيلان».

وكان موقع «آكسيوس»، قد ذكر في وقت سابق اليوم، أن هناك مقترحات لمشاركة القوات الجوية الأمريكية في الضمانات لأوكرانيا وذلك بالتفاهم مع الدول الأوروبية.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين على المناقشات، اليوم، أن من المتوقع أن يعمل مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية في الأيام القادمة على اقتراح مفصل بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا، مرجحين أن يشمل ذلك احتمال وجود دور للقوة الجوية الأمريكية في الضمانات لأوكرانيا. وأفاد الموقع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب أن تكون الصين ضامنة للاتفاق مع أمريكا والأوروبيين، مبيناً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال لبوتين خلال اتصال هاتفي أمس إن عليه أن يكون واقعياً.