كشفت موقع «إكسيوس»، اليوم (الثلاثاء)، مقترحات لمشاركة القوات الجوية الأمريكية في الضمانات لأوكرانيا وذلك بالتفاهم مع الدول الأوروبية.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين على المناقشات، اليوم، أنه من المتوقع أن يعمل مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية في الأيام القادمة على اقتراح مفصل بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا، مرجحين أن يشمل ذلك احتمال وجود دور للقوة الجوية الأمريكية في الضمانات لأوكرانيا.



وأفاد الموقع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب أن تكون الصين ضامنة للاتفاق مع أمريكا والأوروبيين، مبيناً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال لبوتين خلال اتصال هاتفي أمس أن عليه أن يكون واقعياً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد في حوار مع «فوكس نيوز»، أن أوكرانيا ستحظى بضمانات أمنية، في حال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن هذه الضمانات ستكون بعيدة عن حلف الناتو.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن كييف لا تزال ترفض استعادة آلاف العسكريين من القوات الأوكرانية الذين يتواجدون في الأسر لدى روسيا.

وكان مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، قد قال إن روسيا قامت، وفقاً لاتفاقات إسطنبول، بنقل 1,000 جثة من العسكريين القتلى إلى أوكرانيا، بينما سلّمت كييف 19 جثة.