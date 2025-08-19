فيما استقبل وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بحضور وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الثلاثاء)، مرسوماً يقضي بتعيين إبراهيم عبدالملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ومندوباً دائماً لسورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ويعد علبي، المولود في العاصمة السعودية الرياض، من أبرز المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان، وحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، ومتخصّص في القانون الدولي والأمن.

وواصل علبي دراسته الأكاديمية بحصوله على ماجستير في السياسات العامة من كلية الحكومة بجامعة أكسفورد، وشغل السفير السوري الجديد مناصب استشارية بارزة، منها عمله في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونقابة المحامين الدولية، إضافة إلى عضويته في إدارة المجلس السوري البريطاني.

وشارك السفير السوري الجديد في مؤتمرات دولية مرموقة في جنيف وبروكسل وواشنطن ولندن، وحظي بدعوات شخصية من رؤساء دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، كما حصل على جوائز مرموقة عدة؛ تقديراً لتفوقه العلمي والأكاديمي.