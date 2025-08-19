كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو؛ بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر مصدران مطلعان أن بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الإثنين)، اقترح موسكو مقراً للقمة الثلاثية، مبينة أن زيلينسكي رفض ذلك.

وكان ترمب قد قال عقب لقائه زيلينسكي والقادة الأوروبيين إنه سيكون هناك شكل من أشكال الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكن ليس من خلال حلف الناتو. مضيفاً: إن أوروبا مستعدة لإرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة و«تحالف الراغبين» على تحديد هيكل الضمانات الأمنية، مبيناً أن أوكرانيا على ثقة بأن السلام يمكن أن يكون موثوقاً ودائماً، وأن الضمانات الأمنية تُمثّل المفتاح لتحقيق ذلك.

وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»، بعد اتصال مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، أن العمل يجري حالياً على جميع المستويات لوضع التفاصيل الخاصة بشكل وهيكل الضمانات الأمنية، مؤكداً أنها ستضمن مستقبل الشعب الأوكراني.

من جهة أخرى، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم، إن التكتل سيساهم في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، موضحة أن التكتل سيساهم في تدريب الجنود الأوكرانيين وتعزيز القوات المسلحة وصناعة الدفاع الأوكرانية.

وكتبت كالاس عبر حسابها في «إكس»: «الاتحاد الأوروبي سيواصل استهداف الاقتصاد الروسي بالعقوبات، وهناك حزمة عقوبات قادمة على موسكو يجب أن تكون جاهزة بحلول الشهر القادم». مضيفة: «الجميع ملتزمون بتحقيق سلام دائم يحمي المصالح الأمنية الحيوية لكل من أوكرانيا وأوروبا».

وأشارت إلى أنه لا يمكن الوثوق في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوفاء بأي وعد أو التزام. لذلك يجب أن تكون الضمانات الأمنية ذات مصداقية كافية لردع روسيا عن شن هجمات جديدة.