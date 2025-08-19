قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن اقتراح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس يكاد يتطابق مع خطة سابقة طرحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووافقت عليها إسرائيل.وأفاد في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن مساراً لوقف دائم لإطلاق النار، وهو أفضل ما يمكن تقديمه حالياً للحفاظ على أرواح المدنيين في غزة.ولفت إلى أن الوسطاء ينتظرون رداً من إسرائيل على المقترح، وأضاف: «لا مدى زمنياً للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً».وعبّر الأنصاري عن أمله في التوصل لاتفاق في أسرع وقت ممكن وتطبيقه فوراً، مؤكداً أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق.وقال إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن على اتصال بويتكوف، وهناك أجواء إيجابية بشأن المفاوضات.وشهدت الأيام الماضية مفاوضات في القاهرة حرصت حماس على مشاركة كافة الفصائل فيها، بحيث يكون الموقف موحداً ولا تُتهم بأنها أفشلت المفاوضات وعرّضت سكان القطاع للتصعيد العسكري.وينص المقترح الجديد على تبادل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، مقابل 1700 أسير فلسطيني، منهم 45 من ذوي المؤبدات، و15 من ذوي الأحكام العالية.ويتضمن الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة التي ستستمر 60 يوماً يجري فيها التفاوض على وقف شامل للحرب. وسيُفرج عن أسيرين آخرين في اليوم الـ50 من الهدنة، وبالمثل سيفرج عن جثث القتلى الإسرائيليين تدريجياً.ومن الأسرى الفلسطينيين الـ1700 المشمولين بالاتفاق المطروح 1500 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.وطلبت حماس من الوسطاء الحصول على موافقة إسرائيل أولاً قبل إعطاء الرد الفلسطيني، لكن الوسطاء تعهدوا لها وللفصائل بأنهم سيعملون على المضي قدماً في هذا المسار.ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال إلى مسافة 1000 متر من الحدود مع القطاع وإلى مسافة 1200 متر من المناطق المأهولة بالسكان حتى تدخل المساعدات بالشكل اللازم لشمال القطاع وجنوبه.وتمسكت إسرائيل بالبقاء على مسافة 1200 متر في بعض المناطق مثل بيت حانون والشجاعية، وهو ما قبلته حماس لإنقاذ السكان من التجويع الذي يتعرضون له.وتعهد الوسطاء بالعمل على عدم العودة للحرب في حال لم يتم التوافق على وقف الحرب خلال هدنة الشهرين المقترحة، لكن هذا البند ليس منصوصاً عليه في الاتفاق.ولم تبد إسرائيل قبولاً ولا رفضاً لهذا المقترح، في حين نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مصادر عسكرية، أن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في محاصرة مدينة غزة. وأفاد مسؤول عسكري أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة وستشكل خطراً كبيراً على الجيش الإسرائيلي.