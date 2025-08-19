حذرت شبكة أطباء السودان، اليوم (الثلاثاء)، من كارثة إنسانية تهدد مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب البلاد، بسبب تدهور الوضع الصحي في المستشفيات، نتيجة انعدام الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ المرضى.وأعلنت الشبكة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنها تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي في مدينة الفاشر، إذ يواجه آلاف المواطنين خطر الموت بسبب النقص التام في الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، وسط تزايد مستمر للحالات المرضية والإصابات، وعجز الكوادر الطبية عن تلبية احتياجات المرضى.ودعت الشبكة في نداء عاجل إلى سرعة توفير الأدوية الضرورية، خصوصاً علاجات الأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، وأدوية الطوارئ المنقذة للحياة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وشيكة بسبب نقص الدواء.وطالبت بتدخل فوري وعاجل من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال الإمدادات الطبية دون عوائق، إضافة إلى دعم الكوادر الطبية العاملة في ظروف قاسية وبإمكانات شبه معدومة.وحملت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن نقص الإمدادات الطبية وما ينتج عن هذا الوضع من وفيات ومعاناة إنسانية بسبب الحصار المفروض على المدينة، وفق البيان. وطالبت السلطات الصحية بالتدخل والتنسيق مع المنظمات الأممية لتوفير المساعدات الطبية والغذاء بشكل عاجل لإنقاذ المدنيين العزل بمدينة الفاشر.يذكر أن قوات الدعم السريع تحاصر منطقة الفاشر منذ مايو 2024، وهي آخر مدينة رئيسية في شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني.وأسفرت الحرب بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، والمستمرة منذ أبريل 2023، عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.