في أول رد على إعلان الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين من دون شروط، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنه يجب التحضير بعناية لأي اتصالات قد تحدث بين القادة بشأن أوكرانيا.وقال لافروف في مقابلة مع قناة «روسيا 24»، اليوم (الثلاثاء): «الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وفريقه أصبحوا يتعاملون بعمق أكبر مع التسوية الأوكرانية عقب قمة ألاسكا».وأضاف أن الرئيس ترمب وفريقه، اتخذوا بعد لقاء ألاسكا، نهجاً أعمق لتسوية الأزمة، مدركين ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار.وأكد أن أجواء إيجابية سادت في قمة ألاسكا، ويتجلى ذلك في تصريحات الرئيسين بوتين وترمب بعد المحادثات، لقد كانت محادثات مفيدة بلا شك. ولفت إلى أنه من الواضح أن رئيس الولايات المتحدة وفريقه يسعون بصدق إلى تحقيق نتيجة طويلة الأمد ومستدامة وموثوقة.والتقى الرئيسان الأمركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في قاعدة «إلمندورف-ريتشاردسون» في ألاسكا، واستمر اللقاء أكثر من ثلاث ساعات.وأعلن بوتين في مؤتمر صحفي عقب القمة، أن تسوية النزاع الأوكراني كانت الموضوع الرئيسي للقمة، داعياً إلى التعاون.من جانبه، أعلن ترمب عن إحراز تقدم في المحادثات، لكنه أشار إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن جميع النقاط. وعقد الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني وقادة أوروبيين في واشنطن، اجتماعاً أمس (الاثنين). وتركز اللقاء على الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف في أي اتفاق سلام ينهي الحرب التي بدأت بالغزو الروسي مطلع العام 2022.وعلى هامش الاجتماع الأمريكي الأوروبي، أجرى ترمب اتصالاً هاتفياً مع بوتين، أبلغه فيه الأخير باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وستكون هذه القمة في حال حصولها، الأولى بين الرئيسين الروسي والأوكراني منذ بدء الحرب.وبحث حلفاء أوكرانيا الخطوات القادمة ونتائج المباحثات التي عقدها ترمب في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي أنه سيبدأ الإعداد لجمع نظيريه فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين في قمة يؤمل أن تؤدي إلى تحقيق السلام بين موسكو وكييف.