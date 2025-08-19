GyreVvmXgAQRogX
GyreVvmXgAQRogX
تابعوا عكاظ على
Google News Account

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثات السلام مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين بالاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين)، عقد اجتماع رباعي في المستقبل حول أوكرانيا يضم أوروبا.

وقال إن فكرة عقد اجتماع ثلاثي، يضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، «مهمة جداً، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإصلاح الأمر»، مقترحاً أن تشارك أوروبا أيضاً، دون أن يحدد من الذي يجب أن يتحدث باسم القارة.

وأضاف ماكرون: «سنحتاج إلى الاجتماع الرباعي، لأننا عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية بأكملها».

وحضر الاجتماع أمس في البيت الأبيض أيضاً قادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

أخبار ذات صلة
 
استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
بتهمة انتهاك القانون.. أمريكا تلغي 6000 تأشيرة طلابية
بتهمة انتهاك القانون.. أمريكا تلغي 6000 تأشيرة طلابية