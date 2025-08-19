اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثات السلام مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين بالاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين)، عقد اجتماع رباعي في المستقبل حول أوكرانيا يضم أوروبا.

وقال إن فكرة عقد اجتماع ثلاثي، يضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، «مهمة جداً، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإصلاح الأمر»، مقترحاً أن تشارك أوروبا أيضاً، دون أن يحدد من الذي يجب أن يتحدث باسم القارة.

وأضاف ماكرون: «سنحتاج إلى الاجتماع الرباعي، لأننا عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية بأكملها».

وحضر الاجتماع أمس في البيت الأبيض أيضاً قادة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.