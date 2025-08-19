ألغت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من 6000 تأشيرة طلابية في 2025، وبحسب قناة «فوكس نيوز ديجيتال» الأسباب تعود إلى تجاوز مدة الإقامة القانونية وانتهاك القوانين، بما في ذلك دعم الإرهاب.

ونقلت القناة عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إنه تم إلغاء جميع تأشيرات الطلاب في عهد إدارة ترمب بسبب انتهاك الفرد القانون أو دعمه الإرهاب أثناء وجوده في الولايات المتحدة، مضيفاً: تم إلغاء نحو 4000 تأشيرة بسبب انتهاك هؤلاء الزوار القانون أثناء زيارتهم بلادنا، بما في ذلك الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول.

وذكر المسؤول أن الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم بسبب الاعتداء، نحو 800 طالب، وواجهوا الاعتقال أو تهماً ناجمة عنه.

وأشار المسؤول إلى أن من سُحبت تأشيراتهم لدعمهم الإرهاب، ما بين 200 و300 شخص، بعد انخراطهم في أنشطة مثل جمع التبرعات لحركة حماس التي صنفتها وزارة الخارجية الأمريكية منظمة إرهابية.

وأطلقت إدارة الرئيس دونالد ترمب مبادرات متعددة لتعزيز إجراءات الهجرة وإلغاء تأشيرات الطلاب الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد قال في مايو إن الإدارة تراجع وضع تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.