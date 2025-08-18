كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الإثنين) عن طبيعة الرسالة التي سلّمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، قُبيل لقائه بقادة الدول الأوروبية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن زيلينسكي حمل رسالة من زوجته موجّهة إلى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب، وقدّمها للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل انطلاق لقائهما في البيت الأبيض، وهو ما بدا أنه ساهم في تهيئة أجواء أكثر وُدية ورسمية لهذا الاجتماع البارز.

ورغم رمزية الخطوة، إلا أنها ربما لعبت دوراً مهماً في دفع الرئيس الأمريكي إلى تقديم بعض من أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.

وقال ترمب عندما سُئل عمّا إذا كان اللقاء بحاجة إلى التوصّل إلى حل فوري: «لن تكون نهاية الطريق، الأمر لم ينتهِ بعد»، مؤكداً أنه مسؤول عن قيادة جهود السلام هو والدول الأوروبية.

وشدّد في الوقت ذاته على استمرار الدور الأمريكي في دعم أوكرانيا، لافتاً إلى أن «أوروبا هي خط الدفاع الأول، لأنها هناك، موجودة ميدانياً لكننا سنقدّم لهم الدعم. وسنكون مشاركين أيضاً».

وجاء لقاء ترمب مع زيلينسكي قبل اجتماع موسع يشارك فيه عدد من القادة الأوروبيين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقال زيلينسكي: «نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، وإيقاف روسيا، ونحتاج إلى الدعم من الشركاء الأمريكيين والأوروبيين».