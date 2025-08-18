أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) موافقة روسيا على قبول ضمانات أمنية، معرباً عن تفاؤله بالتوصل لوقف الحرب على أوكرانيا.

وقال ترمب خلال استقباله قادة دول أوروبية وزيلينسكي لبحث السلام في أوكرانيا إنه سيعقد اجتماعاً آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويمكن للقادة الأوروبيين حضوره، مضيفاً: نرغب بإحلال سلام دائم في أوكرانيا ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه يسعى للتوصل إلى حل يرضي الشعبين الروسي والأوكراني، مبيناً أنه سيناقش مسألة تبادل الأراضي بين أوكرانيا وروسيا خلال الاجتماع.

ولفت إلى أنه سيحاول عقد لقاء ثلاثي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا بأسرع وقت، مشدداً بالقول: هدفنا الأول وقف الاقتتال وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشدد ترمب بالقول: أي قرار بشأن الأراضي سيتخذه زيلينسكي بالاتفاق مع بوتين، وسنعمل من أجل سلام دائم في أوكرانيا، لكن حتى الآن هذا لم يحصل، مبيناً أن الدول الأوروبية ستتحمل العبء الأكبر في الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

ولفت إلى أن بوتين يرغب في تحقيق شيء ما من أجل التسوية، ووافق على منح ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وتابع ترمب: خلال أسبوع أو اثنين سنعرف إمكانية التوصل لحل بشأن أوكرانيا، موضحاً أن بوتين يبحث عن أجوبة لبعض الأسئلة.

وشدد ترمب بالقول: كل المسائل المعقدة يمكن حلها، ولدي علاقات مع بوتين تسمح بذلك.

بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فولو ديمير زيلينسكي: مسألة الأراضي يمكن مناقشتها في الاجتماع الثلاثي مع بوتين، موضحاً أنه أطلع ترمب على الوضع الميداني على الخريطة.

وتحدث خلال الاجتماع المستشار الألماني فريدرش ميرتس قائلاً: مسار السلام بين أوكرانيا وروسيا بات مفتوحاً لكن هناك تعقيدات، فيما رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هناك رغبة مشتركة للوصول لاتفاق سلام عادل ومستدام بأوكرانيا.

من جهته قال الأمين العام للناتو مارك روته: نتمنى التوصل لاتفاق سلام وإنهاء الحرب بأوكرانيا بأسرع وقت، مبيناً أن ترمب كسر عقدة الحوار مع بوتين.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: نريد وقفاً فورياً لإطلاق النار وتقوية الجيش الأوكراني، موضحاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مهمة لأمن أوروبا بالكامل.

وأضاف: جميعنا نفضل خيار السلام، وفكرة الاجتماع الثلاثي مهمة جداً.

في الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: الوقت حان لإحداث تغيير حقيقي بشأن الحرب في أوكرانيا، مضيفاً: سنحاول تحقيق تقدم حقيقي بخصوص الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأشار إلى أن أمن أوكرانيا مرتبط بأمن أوروبا والمملكة المتحدة.

في حين قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ملوني: يجب ضمان عدم تكرار الحرب بعد التوصل لاتفاق سلام بأوكرانيا، وندعم جهود ترمب لتحقيق السلام.