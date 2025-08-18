أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، عزمه التحرك للتخلص من التصويت عبر البريد، مؤكداً أنه سيقود حركة للتخلص من ذلك.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «سأقود تحركاً للتخلص من الاقتراع عبر البريد، وأيضاً من أجهزة التصويت غير الدقيقة والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير»، مضيفاً: «سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026».

ولم يعترف ترمب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام منافسه الرئيس السابق جو بايدن، مؤكداً أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخصوصاً في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

ويشكل التصويت عبر البريد أحد هواجسه الرئيسية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020، رغم أنه كان قد وقع أمراً تنفيذياً في 25 مارس يستهدف الانتخابات، لكن تم تعطيله من قبل المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون، خصوصاً أن كل ولاية من الولايات الـ50 تجري انتخاباتها على حدة، لكن ترمب طالبهم بالامتثال للأمر.

وتقع مسؤولية تنظيم الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة على عاتق حكومات الولايات، بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها، لكن ترمب يريد إعادة النظر في هذا الإجراء، معتبراً أن سلطة الحكومة الفيدرالية تعلو على سلطة الولايات.

وشدد ترمب بالقول: «للتذكير، الولايات هي مجرد وكيل للحكومة الفيدرالية في فرز الأصوات واحتسابها، وينبغي أن تفعل ما تُمليه عليها الحكومة الفيدرالية، ممثلة برئيس الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة بلدنا».