حذر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف اليوم (الإثنين) من تجدد الحرب مع إسرائيل في أي لحظة، مبيناً أن وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر يونيو قد لا يدوم طويلاً.

وقال عارف في مقابلة مع أكاديميين في طهران: «علينا أن نكون مستعدين للمواجهة في أي لحظة، نحن لسنا في ظل وقف لإطلاق النار، نحن في حالة وقف الأعمال العدائية».

كان مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن احتمال اندلاع حرب جديدة وارد في أي لحظة، مؤكداً أن طهران تعد نفسها لمواجهة أسوأ الاحتمالات.

ونقلت وكالة «إرنا» عن صفوي قوله: «إيران ليست في وقف لإطلاق النار، بل في مرحلة حرب»، مشيراً إلى أن أي تهدئة قد تنهار في أي وقت، لاسيما في ظل غياب أي بروتوكولات أو اتفاقيات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي اليوم، إن إيران تعتزم عقد جولة أخرى من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في غضون الأيام القادمة.

وأكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وشنت إسرائيل حرباً غير مسبوقة على إيران في 13 يوينو الماضي ضربت خلالها أهدفاً نووية وعسكرية، إضافة الى مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم علماء نوويون وقادة عسكريون.