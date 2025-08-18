أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم (الإثنين) أن بلاده والصين ترغبان في علاقات مستقرة وأفضل، خلال استقبال نظيره الصيني واينج يي في نيودلهي.

وقال جايشانكار: «بعد أن شهدنا فترة صعبة في علاقاتنا، يسعى البلدان الآن للمضي قدماً»، مؤكداً أن الاختلافات يجب ألا تتحول إلى نزاعات، ولا المنافسة إلى صراع.

وتوقع وزير الخارجية الهندي أن تسهم مناقشاته مع نظيره الصيني في بناء علاقة مستقرة وتعاونية وتطلعية بين البلدين.

وبدأ وزير الخارجية الصيني زيارة إلى الهند هي الأولى منذ 3 سنوات، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين في نيودلهي، على غرار مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، لبحث النزاع الحدودي بين البلدين، قبل أن يجتمع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي غداً (الثلاثاء).

وستحدد زيارة وانج يي واللقاءات التي يجريها في نيودلهي، ملامح المحادثات الثنائية المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي أوخر الشهر الجاري، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وستكون هذه أول زيارة لمودي إلى الصين منذ 7 سنوات.

وكانت بكين قد خففت القيود على بعض صادراتها إلى الهند، فيما أعادت نيودلهي العمل بتأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين، بينما يتزايد عدد الشركات الهندية التي تسعى إلى عقد شراكات مع نظيراتها الصينية في صفقات تشمل نقل التكنولوجيا، وفق «بلومبيرغ».