وصل الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض، مساء اليوم (الإثنين)، قبيل القمة الأوروبية الأوكرانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكتب زيلينسكي في منشور على حسابه في «إكس» قبل دقائق من وصوله إلى البيت الأبيض: هدفنا الرئيسي هو سلام دائم وموثوق لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها، موضحاً أنه ومن المهم أن يُفضي زخم جميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديداً.

وقال زيلنسكي: نُدرك أنه لا ينبغي أن نتوقع من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين التخلي طواعيةً عن الحرب أو الهجوم مجدداً، مشدداً على ضرورة أن يكون الضغط مُجدياً، ومشتركاً من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن كل من يحترم الحق في الحياة والنظام الدولي في العالم.

وشدّد على ضرورة توقف عمليات القتل، معرباً عن شكره لشركائه الذين يعملون من أجل هذا. مجدداً القول: «في نهاية المطاف، من أجل سلام دائم وكريم، بالتعاون مع قادة فنلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا والمفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف الناتو، نسقنا مواقفنا قبل الاجتماع مع الرئيس ترمب».

واختتم منشوره بالقول: أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء هيكل أمني جديد، نحن بحاجة إلى السلام.