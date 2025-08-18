أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الإثنين)، عبر شبكة «فوكس نيوز»، أنه من المستحيل التنازل عن أي أراضٍ أوكرانية لروسيا.

وكتب زيلينسكي قبيل توجهه إلى واشنطن على حسابه في «إكس» اليوم: «مستعدون للعمل بشكل بناء على إحلال السلام»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن إجبار روسيا على السلام إلا بالقوة، والرئيس ترمب يتمتع بهذه القوة».

واتهم زيلينسكي روسيا بشن هجمات ضد مدنيين في أوكرانيا بغرض تقويض محادثاته مع ترمب، مبيناً أن بلاده تعرضت لضربات روسية استعراضية وقاسية تفتقر إلى الضمير.

وأضاف: «لا تزال آلة الحرب الروسية تحصد الأرواح رغم كل شيء، وسيقوم بوتين بعمليات قتل استعراضية لمواصلة الضغط على أوكرانيا وأوروبا، واستهزاء بالجهود الدبلوماسية أيضاً».

واستعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الرسالة التي سينقلها إلى زواره في البيت الأبيض، والتي منها يجب على زيلينسكي الموافقة على بعض شروط روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريباً، إذا رغب في ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال.

وأشارت الشبكة إلى الضغط الذي سيواجهه زيلينسكي اليوم، إضافة للشرطين اللذين وضعهما فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، وذكرهما ترمب، المتمثلين في تنازل أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، وموافقتها على عدم الانضمام مطلقاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت الشبكة أن القادة الأوروبيين الذين يزورون البيت الأبيض مع زيلينسكي اليوم يشعرون بالقلق من أن الاجتماع سيؤدي إلى ضغط ترمب على الزعيم الأوكراني لقبول الشروط التي طرحها بوتين في قمتهما في ألاسكا الأسبوع الماضي.