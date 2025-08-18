أكدت مصادرة مصرية مطلعة على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدّمه الوسطاء من مصر وقطر للتوصل لصفقة لوقف الحرب في غزة، موضحة أن المقترح الجديد يتضمن مسارًا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، ويتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد جثامين الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثماناً، وذلك وفقاً لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

كما يتضمن المقترح الجديد إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع غزة المحاصر، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات.

وأشارت المصادر المصرية إلى أنه سيتم خلال مدة 60 يومًا تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، وأن المقترح يتضمن البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم.

وذكرت المصادر المصرية أن حركة حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، وأن المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.

وتشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، إذ تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل أكثر من 62,000 فلسطيني معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

كما أدى الحصار المشدّد إلى نقص حاد في الغذاء، الماء، الدواء، والوقود، مما دفع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية إلى تحذيرات من مجاعة وشيكة، كما نزح أكثر من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، ودمرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه.