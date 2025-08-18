أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارات واسعة النطاق لإعادة تشكيل رئاسة هيئة أركان الجيش السوداني، شملت تعيين قيادات جديدة، وترقيات، وإحالات للتقاعد، وذلك في سياق جهود مستمرة لتنظيم العمل داخل القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها وسط تحديات سياسية وعسكرية معقدة يواجهها السودان.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المتحدث باسم القوات المسلحة، تم تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة شملت الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد، والفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب.

كما شمل تشكيل هيئة الأركان الجديدة تعيين الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن محمد علي أحمد صبير رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والفريق الركن مالك الطيب خوجلي النيل نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

وشملت قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية ترقية الفريق الركن معتصم عباس التوم أحمد مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق طيار ركن علي عجبنا جمودة محمد قائداً للقوات الجوية، والفريق طبيب زكريا إبراهيم محمد أحمد مديراً للإدارة العامة للخدمات الطبية، واللواء مهندس ركن عمر سر الختم حسن نصر قائداً لقوات الدفاع الجوي.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قراراً بترقية الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش، وترقية الفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش، وترقية الفريق طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين لرتبة الفريق أول وإحالته للتقاعد بالمعاش.

وتأتي هذه التغييرات في وقت حساس للسودان، حيث تشهد البلاد نزاعاً مسلحاً مستمراً منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة وأزمة إنسانية حادة.

ومنذ توليه رئاسة مجلس السيادة الانتقالي في أغسطس 2019، اتخذ البرهان سلسلة من الإجراءات لتعزيز سيطرة الجيش على المشهد السياسي والعسكري، بما في ذلك إجراءات استثنائية في أكتوبر 2021، التي تضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ.