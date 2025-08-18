أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، تصميمه على إنهاء الأزمة في أوكرانيا رغم الانتقادات. مؤكداً أنه أوقف 6 حروب. وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «لم يكن هذا (الصراع في أوكرانيا) ليحدث لو كنتُ رئيساً، أعرف تماماً ما أفعله، ولا أحتاج إلى نصيحة من أشخاص عملوا على جميع هذه الصراعات لسنوات ولم يتمكنوا من فعل أي شيء لوقفها. إنهم أناس «أغبياء»، يفتقرون إلى الحس السليم والذكاء والفهم، ولا يفعلون سوى تعقيد حل هذه الكارثة بين روسيا وأوكرانيا»، مضيفاً: رغم جميع منتقديّ التافهين والغيورين جدّاً، سأتعامل مع هذا الأمر، ودائماً ما أفعل هذا.

وأشار إلى أن البيت الأبيض لم يشهد أبداً هذا العدد من القادة الأوروبيين معاً، موضحاً أنه «يوم عظيم في البيت الأبيض.. لننتظر النتائج»، وذلك قبيل ساعات من لقاءاته المرتقبة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين.

وأضاف ترمب: «تذكروا، أنا من تفاوضت وتمكنت من إطلاق سراح مئات الرهائن وإعادتهم إلى إسرائيل وإلى أمريكا، أنا من أنهيت 6 حروب، خلال 6 أشهر فقط، أنا من دمّرت منشآت إيران النووية تدميراً كاملاً.. العب لتفوز، أو لا تلعب على الإطلاق».

وكان موقع «أكسيوس» قد قال إن ترمب يسعى لترتيب لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معتقداً أن ذلك سيمهد الطريق للسلام في أوكرانيا، ونقل عن مساعدين للرئيس الأمريكي قولهم: هدف ترمب الوحيد على المدى القصير فيما يتعلق بأوكرانيا هو تنظيم مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي وكل شيء آخر هو مجرد مقدمة، وكل شيء آخر يهدف إلى الوصول إلى تلك اللحظة من أجل السلام.