تبادلت الصين وألمانيا الاتهامات، وشنت بكين هجوماً على برلين اليوم (الاثنين)، محذّرة إياها من التحريض على المواجهة وتأجيج التوترات، بعد أن وصف وزير خارجيتها سلوك الصين بأنه «أكثر عدوانية» في منطقة آسيا والمحيط الهادي.واتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الصين بالتهديد بصورة متكررة بتغيير الحدود من جانب واحد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معتبراً أن بكين «تزداد عدوانية».وقال فاديفول خلال زيارة لليابان إن الصين وجهت تهديدات متكررة بتغيير الوضع القائم من جانب واحد، وتغيير الحدود لتكون في صالحها، لافتاً إلى سلوك الصين في مضيق تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي.وبعد محادثات عقدها مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، قال الوزير الألماني: إن أي تصعيد في هذا المركز الحساس للتجارة الدولية ستكون له عواقب خطيرة على الأمن العالمي واقتصاد العالم.وفي بيان صدر أمس (الأحد)، قبل زيارة وزير الخارجية الألماني إلى اليابان التي سيتوجّه بعدها إلى إندونيسيا، قال الوزير إن الصين «تؤكد بشكل متزايد على هيمنتها الإقليمية، وعبر قيامها بذلك، تشكك في مبادئ القانون الدولي».ونقل البيان عن فاديفول قوله: «إن سلوك الصين الذي يزداد عدوانية في مضيق تايوان وبحري الصين الشرقي والجنوبي يحمل تداعيات بالنسبة لنا في أوروبا. المبادئ الأساسية لعيشنا المشترك على المحك هنا».من جانبها، ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الاثنين، في مؤتمر صحفي دوري، مؤكدة أن الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي «لا يزال مستقراً بشكل عام».ودعت الأطراف المعنية إلى احترام دول المنطقة، وحل القضايا عبر الحوار والمشاورات والحفاظ على المصلحة المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار، بدلاً من التحريض على المواجهة وتصعيد التوترات. وأكدت أن «مسألة تايوان شأن داخلي صيني».