أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عودة نحو 780 ألف سوري إلى وطنهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الـ8 من ديسمبر عام 2024.وأفادت في تقرير حديث لها بأن أكثر من 1.6 مليون نازح داخلي عادوا إلى أماكن إقامتهم السابقة في سورية، وفق موقع «ريليف ويب» التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.ولفتت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنه حتى 14 أغسطس الجاري، عاد نحو 779,473 سورياً إلى بلادهم عبر الدول المجاورة منذ 8 ديسمبر 2024.وخلال الفترة ذاتها، عاد نحو 1,694,418 نازحاً داخلياً إلى ديارهم في سورية.وذكرت المفوضية أنه خلال الفترة بين 6 و12 أغسطس الجاري، تلقى 776 شخصاً مساعدات للعودة عبر نقاط معينة لعبور الحدود السورية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العائدين المستفيدين من هذه المساعدات منذ بداية عام 2025 إلى 13,179 شخصاً.وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت الخميس الماضي أن 411,649 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع ديسمبر الماضي.وتسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، وسُجِّل رجوع نحو 140 ألف لاجئ منذ منتصف شهر يونيو، بحسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة التركية.وما يزال نحو 2.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، بحسب حصيلة رسمية مُحدَّثة في مطلع أغسطس الجاري.