اتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتعمد تجويع سكان قطاع غزة، في وقت حذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من أن القطاع الفلسطيني المحاصر بات على شفير مجاعة وشيكة.وأكدت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، أن «إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل، إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين».وأفادت المنظمة بأن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن «التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية» في غزة.وقالت في تقرير لها «إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة لتفرض عمدا على فلسطينيي غزة ظروفا معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة».وسبق أن اتهمت منظمة العفو إسرائيل في أبريل الماضي بارتكاب إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة.من جانبها، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذه الاتهامات «كاذبة وعارية من الأساس».وادعت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع والمشرفة على الشؤون المدنية، عدم وجود مؤشرات إلى سوء تغذية واسع النطاق في قطاع غزة، متهمة حركة حماس بالترويج لـ«سردية المجاعة».وقدرت مصادر فلسطينية أن 227 شخصا قضوا جوعا خلال 22 شهرا من الحرب، من بينهم 103 أطفال. وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن 148 شخصًا توفوا جراء سوء التغذية في غزة منذ يناير 2025.وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أغسطس، أن الجوع وسوء التغذية في غزة وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ بداية الحرب، موضحًا أن أكثر من ثلث السكان لا يتناولون الطعام لأيام متتالية. وأعلن أن نحو 300 ألف طفل يعيشون خطر سوء التغذية، مع تفاقم الوضع بسبب عدم السماح بدخول ما يكفي من شاحنات المساعدات إلى القطاع.وتفرض إسرائيل حصارا محكما على القطاع منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، ومنع منذ شهر مارس الماضي دخول أي مساعدات أو سلع تجارية ما تسبب بأزمة إنسانية.