قبيل اللقاء المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن استعادة شبه جزيرة القرم وعضوية الناتو أمران غير واردين لأوكرانيا. وقال: «بإمكان الرئيس الأوكراني إنهاء الحرب إذا أراد وبشكل فوري أو مواصلة القتال».وأضاف ترمب: «اليوم سيكون حافلا في البيت الأبيض باجتماع عدد من القادة الأوروبيين لمناقشة تطورات الوضع المتعلقة بحرب أوكرانيا، لافتا إلى أنه لم يسبق أن اجتمع هذا العدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد».وأكد، «لا استعادة للقرم التي منحها أوباما قبل 12 عاما من دون إطلاق رصاصة واحدة ولا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي».من جهته، أكد زيلينسكي لدى وصوله إلى واشنطن، مساء أمس (الأحد)، لإجراء محادثات مع ترمب، أن جميع الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب، داعيا للتوصل إلى سلام دائم.وكتب على تطبيق تليغرام: «أنا ممتن لرئيس الولايات المتحدة على الدعوة. نحن جميعا نريد على حد سواء إنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل موثوق». وأضاف: «آمل أن قوتنا المشتركة مع أمريكا ومع أصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي».ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ترمب، اليوم (الإثنين)، إلى جانب مجموعة من القادة الأوروبيين.وكان ترمب قال في وقت سابق إن الاجتماع مع زيلينسكي قد يمهد الطريق لاجتماع ثلاثي يجمع بين الرئيسين ونظيرهما الروسي فلاديمير بوتين.وينتظر أن يناقش ترمب وزيلينسكي بمشاركة عدد من قادة الدول الأوروبية، مخرجات قمة ألاسكا، وسبل إنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم، وبحث المطالب الأوكرانية، إذ شدد زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار ومنح كييف ضمانات أمنية تفضي لإقرار سلام دائم ومنع اندلاع الحرب مرة أخرى.ويرافق زيلينسكي إلى واشنطن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.