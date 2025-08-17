أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إحراز تقدم كبير بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بعد يومين من قمة عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «تقدم كبير حول روسيا، ترقبوا الأخبار»، ولم يوضح أي تفاصيل أخرى.

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف اليوم أن روسيا قدمت بعض التنازلات في ما يتصل بـ5 مناطق أوكرانية أعلنت ضمها، مبيناً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية أن روسيا قدمت بعض التنازلات بشأن كل هذه المناطق الخمس، في إشارة إلى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا جزئياً.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن ترمب اتفق مع بوتين على ضمانات أمنية متينة لأوكرانيا خلال قمتهما في ألاسكا، قائلاً: «اتفقنا على ضمانات أمنية متينة أصفها بأنها تغير المعادلة».

وأشار ويتكوف إلى أن بوتين وافق خلال قمته مع ترمب على السماح للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمان أمني لأوكرانيا يشبه تفويض الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك جزء من اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.

وشدد بالقول: «تمكنا من انتزاع التنازل التالي: أن تتوفر إمكانية للولايات المتحدة من تقديم حماية شبيهة بالمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تمثل أحد الأسباب الجوهرية التي تدفع أوكرانيا إلى الرغبة في الانضمام إلى حلف الناتو».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة «سي بي إس»، اليوم إن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لوضع سيناريو للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن ربما لا تتمكن من تحقيق ذلك.

وشدد بالقول: «إذا لم يكن التوصل إلى السلام ممكناً، واستمرت الحرب، سيتواصل موت الناس بالآلاف، قد يحدث ذلك للأسف، لكننا لا نريد ذلك».

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الخطوط الأمامية الحالية في حرب بلاده ضد روسيا يجب أن تكون أساساً لمحادثات السلام.

وأضاف متحدثاً في بروكسل: «نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن»، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون ذلك.

وشدد زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل التفاوض بعد ذلك على اتفاق نهائي.