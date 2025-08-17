كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع قناة «العربية» تُعرض اليوم (الأحد) أنه أبلغ أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي زار بيروت أخيرا، أن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الاحترام، وعدم التدخل بشؤون الآخرين.ويترقب اللبنانيون وصول الموفد الأمريكي توم براك، ونائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت في زيارة قد تحمل في طياتها أفكاراً جديدة حول خطة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية.وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر والتهديدات من قبل حزب الله، خصوصا خطاب أمينه العام نعيم قاسم الذي أثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة.من جهته، نفى الجيش اللبناني ما يتم تداوله حول خرق الأجواء السورية، مؤكداً أن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها.وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم(الأحد): «تتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخباراً مفادها بأن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية». وأكدت أنه «لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، وأن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات». ودعت إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات.وتعرضت بعض البلدات اللبنانية الحدودية مع سورية في شهر مارس الماضي لقصف مصدره الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل 7 مواطنين لبنانيين وجرح 52 آخرين، ورد الجيش اللبناني على مصادر النيران.