أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 31 مدنيًا على الأقل وإصابة العشرات في أعنف قصف تشنّه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك بولاية شمال دارفور.وأفادت الشبكة في بيان، اليوم(الأحد)، بأن بين القتلى 7 أطفال وامرأة، وأُصيب 13 آخرون جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك بشمال دارفور.وحذرت من خطورة الوضع الإنساني، مؤكدة أنها تعاني من نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية والغذاء بسبب حصار قوات الدعم السريع.ومنذ مايو 2024، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر والمخيمات المحيطة بها، مع تكثيف هجماتها على المدينة منذ استعاد الجيش السيطرة على الخرطوم ومدن أخرى في وقت سابق من هذا العام.وأدت هجمات الدعم السريع على المخيمات المحيطة بالفاشر، خصوصا مخيم زمزم الذي كان يؤوي مئات الآلاف من النازحين، إلى موجات نزوح ضخمة وإفراغ المخيم من معظم سكانه.وكانت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم ووسورنو، عبرت عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور والتي تفيد بوفاة أكثر من 60 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية خلال أسبوع واحد. ودعت إلى وقف إنساني عاجل يسمح بوصول الغذاء إلى المحاصرين داخل المدينة.وكشفت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك في شمال دارفور ازدياد نسب الوفيات بين النساء والأطفال وكبار السن نتيجة الأمراض المزمنة وسوء التغذية خلال الأيام الماضية.وأوضحت الغرفة أن مشاهد الهزال الحاد أصبحت مألوفة بين الأطفال والنساء، مؤكدة أن الوضع في الفاشر تجاوز مرحلة التحذير ودخل منطقة الخطر الداهم في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية. وسجّلت 63 حالة وفاة على الأقل خلال أسبوع بسبب «سوء التغذية» في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.وقال المصدر إن عدد الذين ماتوا بسبب سوء التغذية في مدينة الفاشر بين يومي 3 و10 أغسطس بلغ 63 شخصا أغلبهم نساء وأطفال.