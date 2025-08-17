تترقب الأوساط السياسة خصوصا الأوروبية بحذر لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، غدا (الإثنين)، وسط مخاوف من أن لا يحظى بمعاملة مماثلة لما حصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ونقل موقع «بوليتيكو» عن دبلوماسيين قولهم: «إن الأوروبيين يعملون على إرسال شخصية مقربة من ترمب، وهو الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، لمرافقة زيلينسكي في زيارته بهدف المساعدة في تهدئة الأجواء وتجنب أي خلافات حادة، وإقناع ترمب بإشراك أوروبا في أي محادثات مستقبلية».وأعلن ترمب أنه سيجتمع مع زيلينسكي في واشنطن، قبل أن يسعى إلى عقد لقاء ثلاثي يجمع الرئيسين الروسي والأوكراني، إلا أن بوتين يرفض حتى الآن فكرة الجلوس مع زيلينسكي ولم يبدِ أي مؤشر على تغيّر موقفه.ويرى الأوروبيون أن لقاء الغد بين ترمب وزيلينسكي بمثابة اختبار محوري، إذ يخشون أن يستجيب ترمب لمطالب بوتين، وعلى رأسها التنازل عن أراضٍ أوكرانية ما زالت موسكو تسيطر عليها جزئيًا. كما يخشى حلفاء كييف من تكرار سيناريو الاجتماع الكارثي بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض خلال فبراير الماضي، الذي أدى إلى توتر العلاقات لعدة أشهر.ولم تستبعد مصادر مطلعة احتمال حضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إلى واشنطن، نظرًا لعلاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي.من جانبها، قالت المسؤولة السابقة في حلف الناتو كاميل جراند، إن الأوروبيين شعروا بالقلق بعد قمة ألاسكا، إذ إن ترمب بدا مقتنعًا بالكثير من أطروحات بوتين. وأضافت أن الاجتماع لم يكن «كارثة كاملة»، لكنه ترك الأوروبيين في حالة ترقب حذر.في غضون ذلك، يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لقيادة مؤتمر عبر الهاتف لـ«تحالف الراغبين»، وهي مجموعة دول أبدت استعدادها لتقديم قوات ودعم إضافي لأوكرانيا عند انتهاء الحرب.