أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم(الأحد)، أن القوات البحرية استهدفت بنى تحتية للطاقة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن. وأفادت بأن الهجوم نفذ بواسطة زوارق تحمل صواريخ.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على «إكس»: إن الجيش هاجم على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن مستهدفاً بنى تحتية للطاقة استخدمها الحوثيون.وأضاف أن الغارات جاءت في ضوء هجمات متكررة نفذها الحوثيون ضد إسرائيل ومواطنيها، والتي شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية.وهز دوي انفجارين عنيفين في وقت مبكر العاصمة صنعاء بالقرب من محطة كهرباء إثر قصف يعتقد أنه إسرائيلي، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت وقتها بأن سلاح الجو لم يهاجم العاصمة اليمنية. وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن انفجارين عنيفين هزا العاصمة صنعاء، إثر قصف يعتقد أنه استهدف محطة كهرباء حزيز (جنوباً)، وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توافر مزيد من المعلومات. وأكدت وسائل إعلام حوثية تعرض محطات كهرباء في العاصمة لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.وشهدت العاصمة صنعاء من قبل انفجارات عنيفة إثر غارات شنتها إسرائيل، استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين، رداً على هجمات حوثية على تل أبيب، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر.