جدد الرئيس السوري أحمد الشرع التأكيد على وحدة الأراضي السورية، لافتا إلى أن هناك «أطرافاً تستقوي بإسرائيل ويصعب تحقيق أهدافها».وقال الشرع في جلسة حوارية مع وجهاء في محافظة إدلب، مساء أمس (السبت): إن سورية أمام معركة توحيد ويجب ألا تكون عبر القتال، واتهم بعض الأطراف الخارجية بأنها لا تريد سورية قوية، وتحاول ضرب وحدتها الداخلية.ولفت الرئيس السوري إلى أن «هناك رغبات عند البعض لتقسيم سورية»، لكنه أكد استحالة حدوث هذا الأمر. وشدد على أن الدولة ملتزمة بمحاسبة مرتكبي التجاوزات في محافظة السويداء. واتهم الشرع إسرائيل بمحاولة التدخل في السويداء بشكل مباشر لإضعاف الدولة.ولفت إلى أن بعض ممارسات قوات سورية الديمقراطية (قسد) على الأرض تختلف عما يدور في المفاوضات، وقال «هناك توافق تاريخي بيننا وبين قوات سورية الديمقراطية، ونناقش آلية التنفيذ»، وأفاد الشرع بأن أشهراً قليلة تفصل عن تنفيذ الاتفاق مع «قسد» على الأرض.يذكر أن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي في العاشر من شهر مارس الماضي، نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي البلاد في إطار الدولة السورية ومؤسساتها العسكرية.