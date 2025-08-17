تعرضت منطقة «فورونيغ» الروسية، اليوم (الأحد)، لهجوم شنته طائرة مسيّرة، استهدف محطة القطارات الرئيسية، ما أدى لإصابة عامل في السكك الحديدية وتضرر خط للكهرباء.

وكتب الحاكم ألكسندر جوزيف على تطبيق تيلغرام: «وفقا للمعلومات الأولية، أصيب فني في محطة للسكك الحديدية بإحدى البلديات، وتم نقله للمستشفى».

وأضاف المسؤول الروسي أن هجوم القوات الأوكرانية على المنطقة أدى إلى تعطل رحلات القطارات.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، التي تعلن فقط عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحدات الدفاع الجوي وليس عدد الطائرات التي تطلقها أوكرانيا، على تطبيق تيلغرام، إنه تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق منطقة فورونيج في جنوب غرب روسيا.

وقالت الوزارة إن أنظمتها الدفاعية دمرت ما مجموعه 46 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، وجميعها في مناطق غرب موسكو. لكن، لم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقارير الروسية. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا.