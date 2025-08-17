قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلّم نظيره الروسي خلال لقائهما في ألاسكا رسالة من زوجته ميلانيا.

ولم يفصح المسؤولون عن محتوى الرسالة، موضحين فقط أنها تتعلق بمصير أطفال ادُعي اختطافهم خلال النزاع في أوكرانيا. إذ وجهت المحكمة الجنائية الدولية عدداً من الاتهامات للرئيس الروسي عام ٢٠٢٣، لدوره المزعوم في جريمة الحرب المتمثلة في اختطاف هؤلاء الأطفال ونقلهم من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

ومع ذلك، فإن نص الرسالة، الذي حصلت عليه قناة «فوكس نيوز» ونشرته على الإنترنت، لا يُشير إطلاقاً إلى عمليات اختطاف أو نقل الأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

وتبدأ الرسالة بعبارة «عزيزي الرئيس بوتين». يتشارك كل طفل نفس الأحلام الهادئة في قلبه، سواءً وُلِد عشوائياً في ريف أمةٍ ريفية أو في قلب مدينةٍ رائعة. يحلمون بالحب، والفرص، والأمان من الخطر.

«مفهومٌ بسيطٌ وعميقٌ يا سيد بوتين، وأنا متأكدةٌ من أنك تُوافقني الرأي، هو أن أحفاد كل جيلٍ يبدأون حياتهم بنقاءٍ - براءةٍ تتجاوز الجغرافيا والحكومة والأيديولوجيا»، وأضافت السيدة الأولى في أمريكا: «لكن في عالم اليوم، يُجبر بعض الأطفال على الضحك بهدوء، لا يتأثرون بالظلام المحيط بهم، في تحدٍّ صامتٍ للقوى التي قد تُسيطر على مستقبلهم».

واختتمت ميلانيا ترمب رسالتها قائلة: «إنها فكرةٌ جريئةٌ تتجاوز كل الفوارق الإنسانية، وأنت يا سيد بوتين، أهلٌ لتنفيذ هذه الرؤية بجرّة قلمٍ اليوم»...«لقد حان الوقت».

ميلانيا ترمب، المولودة في سلوفينيا، لم تحضر قمة السلام بين ترمب وبوتين في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج، ألاسكا، يوم الجمعة.

لكنها سبق أن صرحت بأن طموحها كسيدة أولى للولايات المتحدة هو أن تكون شبيهة بإليانور روزفلت، التي اشتُهرت بعملها في الدفاع عن حقوق الأطفال ورفاهيتهم خلال رئاسة فرانكلين روزفلت.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيه يوم السبت إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب عن امتنانه للسيدة الأولى للولايات المتحدة في مكالمته مع ترمب يوم السبت.

«خلال المحادثة، أعرب الرئيس زيلينسكي أيضاً عن امتنانه للسيدة الأولى ميلانيا ترمب على اهتمامها الصادق وجهودها لإعادة الأطفال الأوكرانيين المرحّلين قسراً». وقال سيبيه على «X»: «هذا عمل إنساني بحق».

وقبيل قمة يوم الجمعة، صرّح البيت الأبيض بأن اختطاف روسيا أكثر من 20 ألف طفل أوكراني «لا يزال مصدر قلق» لترمب بعد سبعة أشهر من رئاسته الثانية. وكانت موسكو قد صرّحت سابقاً بأنها تحمي الأطفال المعرضين للخطر من مناطق الحرب.