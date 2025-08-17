كشفت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية (NPR)، أمس (السبت)، عثورها قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، على وثائق تتضمن تفاصيل جديدة وغير معلنة للاجتماع في طابعة أحد الفنادق بالولاية.

وقالت الإذاعة إنها في حوالى الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي صباح (الجمعة)، عثرت على أوراق تحمل شعار وزارة الخارجية الأمريكية في فندق بولاية ألاسكا، تتضمن تفاصيل جديدة وغير معلنة سابقاً وربما حساسة عن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاعدة العسكرية المشتركة إلمندورف ريتشاردسون في أنكوراج، مبينة أن الوثائق مكونة من 8 صفحات، يبدو أن موظفين أمريكيين أعدوها، وتركوها بالخطأ في الفندق.

وأفادت الإذاعة الأمريكية أن الوثائق تحتوي على المواقيت والمواقع الدقيقة للاجتماعات، وكذلك أرقام هواتف موظفين حكوميين أمريكيين، مشيرة إلى أن 3 نزلاء في فندق «كابتن كوك»، وهو فندق من فئة «4 نجوم» يقع على بعد 20 دقيقة من قاعدة إلمندورف، عثروا على الوثائق التي تُركت في إحدى الطابعات العامة بالفندق.

وأفادت الإذاعة بأنها راجعت صوراً للوثائق التي التقطها أحد النزلاء، مبينة أن الصفحة الأولى تتضمن تسلسلاً زمنياً لجدول أعمال الاجتماعات التي عقدت الجمعة، وكذلك أسماء القاعات داخل القاعدة في أنكوراج، كما كشفت عن نية ترمب تقديم هدية بروتوكولية لبوتين، موضحة أنه جاء في الوثيقة: «من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس بوتين: تمثال على شكل النسر الأصلع الأمريكي».

وقللت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي من أهمية هذه الوثائق، ووصفتها بأنها «قائمة غداء»، مشيرةً إلى أن ترك معلومات عند طابعة عامة لا يُعد خرقاً أمنياً.

وقالت الإذاعة إن الصفحات من الثانية إلى الخامسة للوثائق، تتضمن أسماء وأرقام هواتف 3 موظفين أمريكيين، إضافةً إلى 13 من القادة والمسؤولين الأمريكيين والروس، كما كُتبت في الوثائق كيفية نطق بعض الأسماء الروسية، أما الصفحتان السادسة والسابعة فشملتا كيفية تقديم مأدبة الغداء خلال القمة، ولمن يُقدم، وقائمة طعام، مشيرة إلى أن مأدبة الغداء كانت ستُعقد «تكريماً لفلاديمير بوتين».

وأظهرت الأوراق أيضاً كيفية توزيع المقاعد خلال الغداء، إذ كان من المقرر أن يجلس ترمب أمام بوتين.